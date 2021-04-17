Доктор Мясников объяснил, чем принципиально отличаются российские и зарубежные вакцины

Москва, 17 апреля. Вакцины от COVID-19 российского и иностранного производства обладают принципиальной разницей. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об основных особенностях препаратов.

Медик выступил против так называемой войны вакцин, объяснив, что лучше использовать любую доступную. Однако у созданных препаратов все-таки есть различия. Например, разработка Pfizer использует принцип полностью перепрограммированного белка, который начинает «вызывать на себя» антитела.

У «Спутника V» и вакцины AstraZeneca механизм работы схож, однако в отечественном препарате применяется проверенная годами платформа, которую разработали при создании вакцины против вируса Эболы. В то же время в основу британской лег аденовирус, объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Вакцина «КовиВак» по принципу действия похожа на китайский, казахский и индийский препараты. В свою очередь, «ЭпиВакКорона» отличается тем, что вместо использования вектора она синтезирует сходный с протеинами белка вируса и провоцирует иммунный ответ.

Российские врачи ранее обсудили вероятность возникновения побочных реакций после вакцинации «Спутником V». На текущий момент у препарата нет ни одного подобного зафиксированного случая.