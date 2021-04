Панк-рок-группа The Offspring представила первый альбом за девять лет

Вашингтон, 17 апреля. Калифорнийская панк-рок-группа The Offspring, известная многим слушателям по хиту Pretty Fly, выпустила новый альбом под названием Let the Bad Times Roll.

Пластинка стала юбилейным, десятым студийным альбомом коллектива. Она уже доступна для прослушивания на известных стриминговых музыкальных платформах. В альбом вошли 12 треков, в том числе акустическая версия композиции Gone Away. Этот сингл вышел в 1997 году.

Новую пластинку The Offspring спродюсировал Боб Рок, который также работал с Aerosmith, The Cult, Bon Jovi и Metallica. Предыдущий альбом под названием Days Go By панк-рок-группа выпустила девять лет назад.

Новый альбом ранее предстаила американская исполнительница Лана Дель Рей. Пластинка под названием Chemtrails over the Country Club получила скандальную обложку.