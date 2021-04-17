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Победу сборной РФ по фигурному катанию назвали хорошим знаком перед Олимпиадой
ТАСС  /  Hiro Komae
Спорт

Победу сборной РФ по фигурному катанию назвали хорошим знаком перед Олимпиадой

Досрочная победа сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Осаке — хороший знак перед Олимпийскими играми 2022 года.

Досрочная победа сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в Осаке — хороший знак перед Олимпийскими играми 2022 года, заявила ФАН экс-фигуристка, чемпионка мира и Европы, тренер Мария Бутырская. Первая в истории сборной победа на командном чемпионате мира доказала, что наши фигуристы сейчас — лучшие в мире.

Фигуристка рассказала, что следила за результатами командного чемпионата в Осаке и в субботу посмотрела выступления спортсменок.

«Выигрывать всегда приятно, это стимулирует к новым победам. Многие смотрели командный чемпионат, болели за нашу страну и сборную. Все ребята были в хорошей форме и показали, на что они способны, еще раз доказали, что на данный момент наша сборная по фигурному катанию — лучшая. Перед олимпийскими играми это — хороший знак. Но для этого надо еще очень много поработать, наши спортсмены на этом не остановятся», — уверена Бутырская.

Победу сборной РФ по фигурному катанию назвали «хорошим знаком» перед Олимпиадой
ТАСС  / Новодережкин Антон

Тренер напомнила, что недавно прошли самые важные старты — чемпионат мира в Стокгольме. Они показали, что российские фигуристы на данный момент — лучшие в мире. Командный чемпионат мира пока не является таким важным соревнованием, как чемпионат Европы, мира или Олимпийские игры.

«Командный чемпионат мира — это коммерческий старт, но у нас это — еще не популярное соревнование, хотя оно и проводится седьмой год. У нас есть чемпионат России, Европы, мира — эти регалии и звания озвучивают, а «победитель командного чемпионата мира» — пока не говорят. Нам непозволительно приехать на командный чемпионат мира и плохо там кататься», — добавила Бутырская.

Накануне российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова в шутку «подрались» на командном чемпионате в Осаке. Спортсменки устроили забавную «потасовку» во время объявления оценок Евгения Семененко в короткой программе.

фигурное катание мария бутырская командный чемпионат мира
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