Россияне восхитились Симоньян, высказавшейся о войне между Россией и Украиной

Москва, 17 апреля. В последнее время на просторах интернета все чаще можно встретить информацию о перемещении военной техники Украины и России к своим границам. Многие, основываясь на этих данных, заговорили о войне. Возможность прямого военного противостояния обсуждают в разных уголках мира, но очевидно, что война будет совершенно иной, пишет издание «Слово и дело».

В эфире популярной российской телепередачи «Время покажет» главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что война между Россией и Украиной неизбежна, но противостояние это будет иметь совершенно другой характер и РФ должна готовиться к этому. Пользователи Рунета поддержали журналистку.

«Я согласна, что такая война совершенно неизбежна. Другое дело — какая это будет война. В наше время я уже не верю, что будет крупномасштабная горячая война, как Вторая мировая. И я не верю, что будет долгая холодная война. Война будет третьего типа — это будет кибервойна», — сказала глава RT.

Слово «кибервойна» сегодня и правда звучит чаще других. Но многим невдомек, что такая война намного страшнее вооруженного противостояния. Для большинства людей кибервойна — это взломанная страничка в соцсетях или почтовый ящик, но на самом деле все серьезнее, ведь взлом банковской карточки — это уже несколько другое, и с этим нельзя не согласиться.

«Это будет война, когда сидит человек, кнопочку нажимает, и раз — погас Воронеж. И там больше нет света. Со всеми вытекающими. Это я совсем сейчас утрирую, но в принципе это так», — пояснила Симоньян.

Как отмечает журналистка, отключение условного Воронежа означает то, что встает вся инфраструктура. И если к открытой войне страна готова, то в случае начала кибервойны все не так просто.

«У нас много уязвимостей. У нас еще нет суверенного интернета. У нас не укреплен периметр вот этой технологической инфраструктуры, чтобы «выключать Воронеж» было нельзя. Мы должны быть готовы к этой войне, которая неизбежна. И конечно, начнется она с Украины. Для этого мы должны в «сталинском», мобилизационном режиме эти уязвимости штопать», — пояснила Симоньян.

Ее активно поддержали в комментариях к выпуску телешоу. Многие отметили, что Москва для Запада является занозой и конфликт рано или поздно должен был произойти. Комментаторы считают, что Россия должна максимально оттянуть этот момент, чтобы подготовиться к кибервойне.

Ранее сообщалось о том, что российские социальные интернет-ресурсы могут стать конкурентоспособной альтернативой глобальным СМИ и социальным медиа. В этом случае Россия сможет не только укрепить статус сверхдержавы, приверженной традиционным гражданским ценностям, но и усилить государственную кибербезопасность.