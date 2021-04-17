Спрос рождает предложение: в Крыму просят строить больше, чтобы снизить цены на жилье

Крым является крупной и интересной для бизнесменов инвестиционной площадкой, при этом строительная отрасль — локомотив для развития региона. Тем более республика обладает уникальными природно-климатическими условиями, что дает огромный потенциал полуострову: 300 дней в году солнечные, умеренная влажность, доступ к морю.

То есть в регионе есть все условия для комфортного проживания как на постоянной основе, так и сезонно, передает корреспондент ФАН. Все это привлекает не только обычных граждан, но и застройщиков, однако власти призывают их строить еще больше, поскольку спрос очень серьезный, как и рост цен на недвижимость, из-за чего теряется коэффициент доступности.

«Для тех, кто строит и продает недвижимость или оказывает сопутствующие услуги, это хорошо. Другая сторона этой ситуации — рост стоимости жилья. Регион становится прекрасным, востребованным, но при этом если раньше за квадратный метр люди платили 60 тыс. рублей, то сейчас эта цифра уже превысила 100 тыс. Основной посыл — активизироваться, строить больше, лучше, качественней, чтобы в итоге мы обеспечили оптимальную стоимость, которая достигается за счет увеличения квадратных метров, находящихся в процессе строительства», — заявила председатель комитета по улучшению климата в строительной отрасли РК Юлия Смирнова на форуме застройщиков в Ялте, где побывал корреспондент ФАН.

В мероприятии приняли участие бизнесмены разных уровней, в том числе с материка, а также представители власти из Минстроя, Совмина, Госсовета РК.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Смирнова отметила, что сейчас Республика Крым получает огромный поток государственных инвестиций, за счет чего идет модернизация региона и беспрецедентный рост экономики, что сказалось на улучшении жизни населения.

При этом на полуострове происходит фактически полное обновление транспортной и инженерной инфраструктуры: Крымский мост, железная дорога, связывающая материковую часть и Крым, трасса «Таврида». Все это играет важную роль в том, что на полуострове развиваются все сферы, но в особенности строительство, поскольку постоянно идет прирост населения в регионе.

Так, только за 2020 год в Республике Крым было введено почти 780 тысяч кв. м жилья — это серьезный показатель. Всего с 2014 по 2019 год ввели в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м жилья и проведен капитальный ремонт более 700 многоквартирных домов.

Очевидно, что в 2021 году предприниматели намерены нарастить темп, тем более для этого были созданы все условия. Самое главное, что есть Крымский мост, через который можно спокойно завозить необходимые стройматериалы, если их нет на полуострове, либо через морские порты.

Кроме того, росту инвестиционной привлекательности отрасли благоприятствует гибкое местное законодательство для застройщиков, которое способствует взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей и государства. По мнению экспертов, присутствующих на форуме, все это в совокупности даст огромный прирост квадратных жилых метров не только в ближайшие годы, но и последующие.

Не стоит забывать и про реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в рамках которой на территории полуострова возводятся различные объекты, что тоже относится к сфере строительства. Недавно госпрограмма была продлена до 2025 года, а ее финансирование увеличено на 410 млрд рублей.

Благодаря ФЦП появится еще более 300 различных объектов, в том числе школы, детские садики, больницы. То есть создается вся необходимая инфраструктура для комфортной и здоровой жизни граждан. В свою очередь застройщики должны обеспечить большую часть населения жильем и облагородить прилегающие территории.

Очевидно, что реализация ФЦП, а также национальных проектов даст серьезный толчок для развития Крыма и Севастополя, чтобы они догнали по уровню развития другие российские регионы.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымские ученые сделали открытие, восстановив собственными силами советский телескоп.