Моргенштерн не считает себя виновным в пропаганде наркотиков

Москва, 17 апреля. Рэпер Моргенштерн не признает себя виновным в пропаганде наркотиков по возбужденному против него административному делу, заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

Музыкант намерен добиться того, чтобы его творчество не считали пропагандой запрещенных веществ. Для этого будет проведен ряд экспертиз, на основании которых и будет принято финальное решение, заявил Жорин.

Ранее сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) возбудили дело против Моргенштерна, сообщал ФАН. Поводом для начала административного производства стали несколько клипов музыканта, в которых, по мнению правоохранителей, тот пропагандирует запрещенные вещества.