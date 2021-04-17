Под Новосибирском тракторист вытащил из реки пассажирский автобус с людьми

Новосибирск, 17 апреля. Автобус с пассажирами оказался наполовину в воде во время рейса в Болотнинском районе.

Как сообщили свидетели происшествия, автобусный маршрут затопило разлившейся рекой Ояш. Днем здесь застрял ПАЗ, который следовал от деревни Новой Чебулы до села Светлая поляна. Отбуксировать с затопленной территории его удалось при помощи трактора.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, что под воду ушли колеса, фары и часть салона пассажирского транспорта.

Напомним, ранее талыми водами затопило дорогу в поселок Красномайский в Новосибирском районе. Небольшое поселение в пригороде Новосибирска окружено железнодорожными путями и не имеет ни одной официальной автодороги. Чтобы уехать или вернуться домой, местные жители пользуются технологическим водопропускным тоннелем РЖД, который наполовину наполнился водой.