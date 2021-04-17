В Сети появились кадры полетов ракетоносцев Ту-95МС в сложных метеоусловиях

Благовещенск, 17 апреля. Экипажам стратегических ракетоносцев Ту-95МС удалось успешно отработать полеты в сложных метеорологических условиях в ночное и дневное время суток в Амурской области.

В учениях приняли участие до десяти единиц авиационной техники. Полеты осуществлялись в ходе контрольной проверки за зимний период обучения. Телеканал «Звезда» поделился кадрами тренировочного процесса.

Prt Scr mil.ru / Минобороны РФ

В ходе учений проверялись навыки летного состава осуществления полетных заданий при ориентировании лишь на бортовые приборы. Для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, применялась передвижная метеорологическая станция ПМС-70М.

Prt Scr mil.ru / Минобороны РФ

В это же время более 1,5 тысячи военнослужащих мотострелковых соединений Центрального военного округа отработали масштабные боевые стрельбы в Сибири.