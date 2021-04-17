Отец дочери Виктории Дайнеко снова женился

Москва, 17 апреля. Бывший муж музыкальной исполнительницы Виктории Дайнеко, барабанщик Дмитрий Клейман поделился с подписчиками радостной новостью — он вновь женился.

Пара связала себя узами брака 17 апреля. Судя по роликам в Stories на странице Клеймана, церемония прошла скромно. Музыкант заснял себя с невестой на заднем сиденье машины. Его суженая была одета в простого кроя подвенечное платье белого цвета и нежно-розовый жакет. Барабанщик дополнил классический образ стильными солнцезащитными очками.

«Привет, жена», — лаконично подписал публикацию Клейман, тем самым оповестив подписчиков, что церемония бракосочетания уже закончилась.

Дмитрий Клейман и Виктория Дайнеко были женаты с 2015 по 2017 год. В браке у пары родилась дочь Лидия. Она появилась на свет 3 октября 2015 года.

Что касается личной жизни выпускницы «Фабрики звезд», то певица предпочитает больше не строить отношений с людьми творческих профессий во избежание конкуренции между партнерами.