В Иране раскрыли личность подозреваемого в атаке на ядерный объект в Натанзе

Тегеран, 17 апреля. Власти Ирана впервые раскрыли личность предполагаемого исполнителя атаки на ядерный объект в Натанзе. Им оказался 43-летний мужчина по имени Реза Карими.

Как установили иранские спецслужбы, Карими — уроженец города Кашан в окрестностях Натанза. По версии следствия, мужчина мог пронести взрывное устройство на предприятие. При этом не сообщается, каким образом он сумел получить доступ к одному из самых охраняемых объектов на территории республики.

Sİran, Natanz nükleer tesisine sabotajı Reza Karimi adlı ajanın gerçekleştirdiği açıkladı ve şahsın fotoğrafını yayınladı. https://t.co/rsFNHZ8Ime pic.twitter.com/pO9NlBCdEJ — Haber 7 (@Haber7) April 17, 2021

Власти распространили фотографию подозреваемого, который после диверсии бежал из страны. В Тегеране заявили, что уже работают над тем, чтобы законными способами вернуть Карими на родину, где он предстанет перед судом. Запрос об аресте мужчины передан в Интерпол.

Атака

О диверсии в Натанзе было объявлено 11 апреля. На предприятии произошел взрыв, который частично разрушил систему электроснабжения центрифуг.

Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи охарактеризовал случившееся как акт «ядерного терроризма». МИД республики впоследствии заявил о причастности израильских спецслужб к организации атаки на предприятие.

Спустя несколько дней после диверсии иранское руководство заявило о планах повысить уровень обогащения урана до 60%. О первой полученной партии такого сырья стало известно в пятницу, 16 апреля.

Тегеран также пообещал отомстить предполагаемому организатору диверсии «на его территории». При этом буквально спустя несколько дней стало известно о ракетном ударе по израильскому грузовому судну в Оманском заливе.

Хотя никаких доказательств причастности Ирана к этому нападению нет, не исключено, что подобные действия могли бы стать очередным актом теневой войны между двумя государствами. В ее рамках морские суда обеих стран поочередно оказываются под ударом «противника».