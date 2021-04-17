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Эксперты ВШЭ назвали «единственный сценарий» развития российской экономики
pixabay.com  /  Gerd Altmann
Экономика

Эксперты ВШЭ назвали «единственный сценарий» развития российской экономики

Рост сводного опережающего индекса (СОИ) в марте до 11,8% говорит о том, что сценарий постепенного восстановления экономики России на сегодня является единственным.

Москва, 17 апреля. Рост сводного опережающего индекса (СОИ) в марте до 11,8% говорит о том, что сценарий постепенного восстановления экономики России на сегодня является единственным.

Об этом говорится в периодическом обзоре института «Центр развития» НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе». Как указали экономисты, в марте 2021 года практически все компоненты СОИ сработали положительно. По предварительным данным, заметно выросли новые заказы на производство продукции, цены на нефть и фондовый индекс РТС.

Ослабление курса рубля, в свою очередь, повышает конкурентоспособность российских экспортеров. Экономисты считают, что, начиная с апреля, еще с еще большей силой начнет играть свою роль «эффект базы», связанный с прошлогодним падением цен и общим снижением экономической активности.

«Поэтому в ближайшие месяцы — если не до конца года — можно ждать уверенного роста СОИ и всей экономики», — сделали вывод во ВШЭ.

По мнению экспертов, в целом экономика России постепенно восстанавливается. Однако в отдельных странах начинается третья волна пандемии COVID-19. Жители России и предприниматели оценивают связанные с пандемией экономические риски все более оптимистично и выстраивают свое поведение соответствующим образом, подчеркивают специалисты.

«В отсутствие негативных макроэкономических шоков вероятность позитивного сценария можно считать высокой», — говорится в обзоре.

Международный валютный фонд ранее положительно оценил экономическую политику российских властей в период пандемии. По мнению организации, решительные меры в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах позволили России справиться с кризисом.

прогноз экономика россии вшэ
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