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Особый противопожарный режим введен в Мордовии
Общество

Особый противопожарный режим введен в Мордовии

В это опасное время с 17 апреля жителям региона нельзя разводить костры. Под запретом шашлыки на природе и сжигание мусора.

Саранск, 17 апреля. С субботнего дня в Мордовии действует особый противопожарный режим. Нарушителям правил придется заплатить штраф до 400 тысяч рублей.

В это опасное время жителям региона нельзя разводить костры. Под запретом шашлыки на природе и сжигание мусора.

Число ежедневных выездов сотрудников МЧС по причине пала травы и бытовых отходов переваливает за 100. По вине поджигателей горит не только сухая растительность, но и хозяйственные постройки и жилые дома, гибнут животные, есть человеческие жертвы. Как отметили в ведомстве, в большинстве случаев виноваты сами люди. Отправляясь в лес, на дачу, бросают непотушенные окурки на землю, а также пытаются избавиться от сухой растительности с помощью огня.

«В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа до четырехсот тысяч рублей», — пояснили в региональном МЧС.

Особый противопожарный режим введен в Мордовии
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

В пору, когда причиной крупного пожара с необратимыми последствиями может стать одна искра, груз ответственности ложится на плечи работников лесного хозяйства. Они, в первую очередь, занимаются профилактикой: общаются с населением, приводят в порядок размытые паводком дороги, опахивают минерализованные полосы.

«Мы это делаем, чтобы сберечь насаждения, которые относятся к первому классу опасности — это хвойные деревья. Только в нашем лесничестве протяженность таких минерализованных полос около 900 километров. Эти работ проводят арендаторы, а часть выполняется по госзаданию Уметской пожарно-технической станцией», — рассказал ФАН о мерах по предупреждению пожаров директор Виндрейского Территориального лесничества Владимир Мурзаев.

Въезд в леса пока не запрещен, а это значит, что поговорить о мерах безопасности в такой период нужно с каждым любителем прогулок. Лесники в постоянной боевой готовности, дежурят в выходные и праздники. Еще свежи воспоминания о лете 2010 года, когда они практически жили в лесу.  

Особый противопожарный режим введен в Мордовии
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

«Было очень тяжело: людей не хватало, оборудования. Сейчас только в автопарке регионального минлесхоза около ста единиц техники. Наши работники входят в добровольную пожарную дружину. Поэтому мы тоже тушим, когда видим возгорание. Первым на место выезжает лесничий, согласовывает все со мной, и мы принимаем решения», — добавил собеседник.

По мнению Владимира Мурзаева, когда тушением пожаров занимаются дилетанты, это не всегда правильно. На днях у своего дома, видимо, пытаясь его защитить, из-за пала сухой травы обгорела 93-летняя жительница Мордовии. Ожоги 83% поверхности тела оказались смертельными.

Ранее ФАН писал о крупном пожаре в Мордовии. Пал сухой травы едва не привел к трагедии в Саранске.

пожары мордовия
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