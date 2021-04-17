Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 13:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Девять новых мостов появятся в Москве к концу 2024 года
13:28
Общество
В Симферополе выстроились огромные очереди за вакциной от коронавируса
13:26
Шоу-бизнес
Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети
13:24
Экономика
Российский IT-сектор переживает бум на фоне пандемии
13:24
Политика
В США объяснили, почему Байдену не стоит создавать новую МБР за триллионы долларов
13:23
Армия
Российские миротворцы разминировали две тысячи гектаров территории НКР
13:22
Весь мир
Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19
13:22
Политика
Марков предложил присвоить ФБК статус «враждебного иноагента»
13:22
Политика
Глава Татарстана Минниханов вакцинировался от коронавируса
13:22
Общество
Марсианский климат может вывести из строя американский зонд InSight
13:20
Общество
Российские ученые назвали способ предотвратить столкновение Апофиса с Землей
13:20
Шоу-бизнес
Алекса сообщила о рождении дочери
13:15
Происшествия
Стая бродячих псов растерзала ребенка в Башкирии
13:15
Политика
Россияне объяснили, как «Спутник V» пробивает дорогу на рынок Европы
13:13
Происшествия
Сотрудник ГИБДД ранил девушку во время погони в Туве
13:11
Общество
Индианка подала в суд на принца Гарри из-за отказа жениться на ней
13:11
Общество
Мавзолей Ленина в Москве открыли для посетителей после долгого перерыва
13:08
Общество
В Николаевском Малицком монастыре объяснили появление фресок об интернет-зависимости
13:06
Общество
Школьник из Красноярска расклеил объявления о поиске работы, чтобы помочь своей матери
13:03
Экономика
Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на маткапитал
Все новости
Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети
instagram.com  /  @kafelnikova_a
Шоу-бизнес

Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, видимо, действительно ждет ребенка. В Сети появилось видео девушки с беременным животом.

Денпасар, 17 апреля. Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, видимо, действительно ждет ребенка. В Сети появилось видео девушки с беременным животом.

Об интересном положении 22-летней знаменитости еще в феврале рассказала дизайнер Надя Сказка. Тогда Кафельникова не подтвердила сообщения о беременности, но это не развеяло подозрения поклонников.

На своей странице в Instagram дочь теннисиста публикует снимки, на которых ее живот спрятан под широкими нарядами. Однако подтверждение положения Кафельниковой пришло с неожиданной стороны.

Проживающая на Бали модель посетила мастер-класс местного специалиста по приготовлению блюд из продуктов растительного происхождения. Он опубликовал в Instagram видео, на котором дочь спортсмена учится готовить из пальмовых листьев. На кадрах отчетливо виден округлившийся живот модели.

Алеся Кафельникова встречается с бизнесменом Георгием Петрушиным, который значительно старше девушки. Об отношениях пары стало известно осенью прошлого года.

Prt Scr instagram.com  / @ini_bennytempe

Модель ранее публиковала в соцсети кадры, на которых поклонники заметили ее округлившийся живот под платьем. Однако пользователи Сети решили, что на подозрения о беременности навел неудачный ракурс.

беременность модель кафельникова
Комментировать
Самое популярное
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети
Рейтинг@Mail.ru