Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети

Денпасар, 17 апреля. Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, видимо, действительно ждет ребенка. В Сети появилось видео девушки с беременным животом.

Об интересном положении 22-летней знаменитости еще в феврале рассказала дизайнер Надя Сказка. Тогда Кафельникова не подтвердила сообщения о беременности, но это не развеяло подозрения поклонников.

На своей странице в Instagram дочь теннисиста публикует снимки, на которых ее живот спрятан под широкими нарядами. Однако подтверждение положения Кафельниковой пришло с неожиданной стороны.

Проживающая на Бали модель посетила мастер-класс местного специалиста по приготовлению блюд из продуктов растительного происхождения. Он опубликовал в Instagram видео, на котором дочь спортсмена учится готовить из пальмовых листьев. На кадрах отчетливо виден округлившийся живот модели.

Алеся Кафельникова встречается с бизнесменом Георгием Петрушиным, который значительно старше девушки. Об отношениях пары стало известно осенью прошлого года.

Prt Scr instagram.com / @ini_bennytempe

Модель ранее публиковала в соцсети кадры, на которых поклонники заметили ее округлившийся живот под платьем. Однако пользователи Сети решили, что на подозрения о беременности навел неудачный ракурс.