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Российский IT-сектор переживает бум на фоне пандемии
pixabay.com  /  geralt
Экономика

Российский IT-сектор переживает бум на фоне пандемии

Рынок IT в России испытывает сейчас дисбаланс спроса и предложения. Нехватка специалистов привела к стремительному росту зарплат в данной сфере.

Москва, 17 апреля. Рынок IT в России испытывает сейчас дисбаланс спроса и предложения. Нехватка специалистов привела к стремительному росту зарплат в данной сфере.

Еще в начале текущего года в сфере IT-технологий в России спрос значительно превысил уровень предложения. Повсеместные условия ограничений в период пандемии привели к тому, что разработчики, дата-аналитики и интернет-маркетологи резко потребовались компаниям после ухода в онлайн-формат. Об этом пишет Forbes.

«Все больше компаний готовы платить столько, сколько хочет специалист, и идти на его условия. Это просто становится нашей новой нормой», — комментирует новую тенденцию соосновательница рекрутингового агентства Unicorn Search Дарья Баркова.

Рынок изменился, и компании реагируют на это соответствующим образом. За опытных специалистов идет ожесточенная борьба, и нормой становится ситуация, когда кандидат сам выставляет условия о желаемом уровне заработной платы.

«И мы побежали быстрее, и компании легче идут на переговоры, и зарплатные вилки повышаются, и контр-офферы идут один за другим. Идет жесткий хантинг», — указывает Баркова.

Нестандартная ситуация с наймом работников останется «кандидатской» в течение одного года или двух лет, пока не наберется необходимое количество профессиональных специалистов. Так считает руководитель практики хай-тек рекрутинговой компании Ancor Елена Иванчихина.

Недавно Федеральное агентство новостей составило рейтинг наиболее востребованных специальностей, которые будут оставаться в топе в течение ближайших десяти лет.

пандемия IT-индустрия зарплата IT-специалистов дата-аналитик интернет-маркетолог
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