В США объяснили, почему Байдену не стоит создавать новую МБР за триллионы долларов

Вашингтон, 17 апреля. Американскому лидеру Джо Байдену следует отказаться от создания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) за два триллиона долларов.

К такому выводу пришел директор направления «Оружие и безопасность» Центра международной политики Уильям Хартунг в статье для The Hill. Эксперт напомнил, что при президенте США Бараке Обаме страна придерживалась политики ядерной безопасности, в том числе сопровождавшейся отказом от подобного вооружения. Однако при Дональде Трампе ядерная гонка возобновилась, передает «ПолитРоссия».

Эксперт пишет, что после прихода Байдена к власти наследие Обамы получило шанс на вторую жизнь. Новый американский лидер пообещал предотвратить дорогостоящую гонку вооружений и восстановить авторитет США как лидера в области контроля над вооружениями.

«Хорошим вариантом для начала был бы пересмотр дорогостоящего и ненужного плана Пентагона по модернизации ядерного оружия. В рамках этих усилий он должен отменить план потратить 264 миллиарда долларов на разработку, строительство и эксплуатацию новой МБР», – объяснил эксперт.

По словам Хартунга, отказ от строительства новой ракеты за триллионы долларов станет хорошим политическим шагом. Он напомнил, что на сегодняшний день 60% американцев выступают за отмену разработки МБР и ликвидацию всего ядерного оружия.

Стоит напомнить, что министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм ранее заявила о необходимости модернизировать ядерный потенциал страны.