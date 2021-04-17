Российские миротворцы разминировали две тысячи гектаров территории НКР

Степанакерт, 17 апреля. Инженерные подразделения ВС РФ провели разминирование около двух тысяч гектаров земли и 618 км дорог в Нагорном Карабахе.

Всего военнослужащие ВС РФ в рамках проведения инженерных работ на территории НКР обезвредили свыше 25 тысяч взрывоопасных предметов, заявил представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин.

«Российскими инженерно-саперными группами ведется разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1 716 зданий, 618 километров дорог, очищено 1 997 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 571 взрывоопасных предметов», — сказал он.

Также он напомнил об обеспечении российской стороной прохождения 19 азербайджанских автоколонн с 9 апреля: 12 из них прошли через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и еще семь проехали по маршруту Шуша — Красный Базар — Каджар и обратно. Также по просьбе местного населения 12 апреля российские военнослужащие сопроводили паломников из Степанакерта в монастыри Дадиванк, Амарас и Ганзасар.

Ранее сообщалось, что Россия доставила 100 тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.