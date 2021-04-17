Глава Татарстана Минниханов вакцинировался от коронавируса

Казань, 17 апреля. Президент Татарстана Рустам Минниханов привился от COVID-19. Он сделал укол с использованием одной из российских вакцин.

Руководитель региона указал на необходимость делать прививки от коронавируса. Он выступил с соответствующим заявлением на совещании в правительстве республики.

«Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ФАН) вакцинировался. Я тоже вакцинировался, все нормально», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный назвал условие формирования коллективного иммунитета от коронавируса в России. По словам эксперта, для этого более 60% граждан страны должны быть защищены от инфекции.