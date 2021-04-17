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Марсианский климат может вывести из строя американский зонд InSight
nasa.gov
Общество

Марсианский климат может вывести из строя американский зонд InSight

Находящийся на поверхности Марса космический аппарат InSight может выйти из строя из-за плохих погодных условий.

Вашингтон, 17 апреля. Находящийся на поверхности Марса космический аппарат InSight может выйти из строя из-за плохих погодных условий.

На данный момент специалисты перевели зонд в «спящий режим». Дело в том, что сейчас ему не хватает энергии, сообщили представители NASA.

В 2018 году InSight приземлился в районе равнины Элизий. Длительное время он работал без сбоев, однако на солнечных панелях образовался толстый слой марсианской пыли, из-за чего они не могут вырабатывать достаточное количество электроэнергии.

Ветра, который мог бы сдуть пыль, давно нет. Из-за такой, казалось бы, «мелочи» может пропасть аппарат, стоимость которого составляет 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что четырехфунтовый дрон Ingenuity готов к началу испытательного полета на Марсе. Аппарат был настроен на взлет на высоте около трех метров и зависание до 30 секунд.

nasa марсоход insight
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