Марсианский климат может вывести из строя американский зонд InSight

Вашингтон, 17 апреля. Находящийся на поверхности Марса космический аппарат InSight может выйти из строя из-за плохих погодных условий.

На данный момент специалисты перевели зонд в «спящий режим». Дело в том, что сейчас ему не хватает энергии, сообщили представители NASA.

В 2018 году InSight приземлился в районе равнины Элизий. Длительное время он работал без сбоев, однако на солнечных панелях образовался толстый слой марсианской пыли, из-за чего они не могут вырабатывать достаточное количество электроэнергии.

Ветра, который мог бы сдуть пыль, давно нет. Из-за такой, казалось бы, «мелочи» может пропасть аппарат, стоимость которого составляет 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что четырехфунтовый дрон Ingenuity готов к началу испытательного полета на Марсе. Аппарат был настроен на взлет на высоте около трех метров и зависание до 30 секунд.