Российские ученые назвали способ предотвратить столкновение Апофиса с Землей

Москва, 17 апреля. Избежать столкновения с астероидом Апофис можно будет, ударив по нему. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров.

Если космическое тело начнет угрожать нашей планете, то необходимо будет изменить траекторию его движения, сообщил Захаров в беседе с РИА Новости. Это можно осуществить, ударив по Апофису объектом меньшего размера, чтобы изменить траекторию астероида, считает эксперт.

Провести такую операцию не так-то просто, учитывая, что речь идет не о бильярдных шарах, а о небесных телах неровной формы. Человечеству необходимо отслеживать состояние астероидов, которые представляют опасность. Ученый отметил, что на данный момент положение Апофиса не говорит о возможном столкновении. Открыто космическое тело было в 2004 году, и изначально ученые рассчитали, что вероятность столкновения составляет 2,7%. Позже подобный риск был опровергнут.

Ранее сообщалось о пролете астероида на близком расстоянии от нашей планеты. Небесное тело с названием 2021 GW4 пролетело на расстоянии 38 тыс. километров от Земли 12 апреля.