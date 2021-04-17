Алекса сообщила о рождении дочери

Москва, 17 апреля. Звезда «Фабрики звезд — 4», а ныне Instagram-блогер Алекса сообщила на своей странице о рождении дочери от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Девочка родилась 16 апреля, о чем знаменитость поспешила заявить в Stories своего Instagram-аккаунта. Пока Алекса не стала раскрывать имя малышки, а только поблагодарила фолловеров за многочисленные поздравления.

«Мы счастливы, мы стали родителями», — заявила Алекса в ролике, держа ребенка на руках.

К счастью родителей, девочка родилась здоровой. Алекса добавила, что они с супругом мечтали наконец-то подержать дочь на руках, заключить ее в свои объятья.

За несколько дней до рождения девочки стало известно, что Алекса тайно связала себя узами брака с Вячеславом Дайчевым, который бросил свою беременную возлюбленную ради выпускницы «Фабрики». Бывшая пассия рэпера Тимати не раз заявляла, что не собирается вдаваться в подробности своей личной жизни, но заверила: никто никого не уводил из семьи.