Стая бродячих псов растерзала ребенка в Башкирии

Уфа, 17 апреля. На четырехлетнего мальчика набросились бродячие собаки, когда он играл рядом со своим домом. Трагедия произошла в деревне Учалинского района Республики Башкирия.

По непонятным причинам собаки стали агрессивно кусать малыша. В результате он получил несколько серьезных травм и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Надзорный орган проверит исполнение муниципалитетом мер по обеспечению безопасности населения, в том числе по отлову бездомных животных. Также специалистам предстоит выяснить, почему несовершеннолетний остался без присмотра родителей.