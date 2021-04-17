Россияне объяснили, как «Спутник V» пробивает дорогу на рынок Европы

Москва, 17 апреля. Европейские страны нашли способ не подпортить репутацию закупкой вакцины у «злых и страшных» русских и приобрести «Спутник V». Об этом рассказали российские интернет-пользователи.

Россияне раскрыли хитрый план Евросоюза и других не входящих в него стран Европы. Пользователи Сети оценили решение президента Сербии Александра Вучича о готовности начать собственное производство препарата «Спутник V». Граждане РФ отметили, что произведенная в Белграде вакцина перестает быть российской. Достоинство «европейской дипломатии» не пострадает.

«Как бы европейские чиновники не защищали интересы своей «фармакологической мафии», российские вакцины дорогу на рынок себе пробивают», — пишет один из комментаторов в Сети.

Австрия, Венгрия, Словакия и Чехия уже поддержали идею использования «Спутника V». Правительство Финляндии намерено приобрести российскую вакцину без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.