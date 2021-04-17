Сотрудник ГИБДД ранил девушку во время погони в Туве

Кызыл, 17 апреля. Молодая девушка получила огнестрельное ранение во время погони экипажа ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановить авто, однако нарушители решили скрыться.

Инцидент произошел в муниципальном образовании Барун-Хемчикский. На подмогу прибыл второй экипаж инспекторов. Во время преследования один из сотрудников полиции применил табельное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух, а затем открыл огонь по задним колесам машины.

В результате применения оружия несовершеннолетняя пассажирка автомобиля получила ранение, сказано на сайте республиканского управления МВД. По предварительным данным, ее состояние оценивается как стабильное.

За рулем машины находился ранее судимый местный житель. Всего в салоне было четыре пассажира, трое из них совершеннолетние. По данным ГИБДД, водительское удостоверение мужчине не выдавалось.