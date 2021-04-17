Индианка подала в суд на принца Гарри из-за отказа жениться на ней

Нью-Дели, 17 апреля. Гражданка Индии Палвиндер Каур обратилась в суд с иском, в котором требовала принца Гарри выполнить «обещание» жениться на ней.

Адвокат девушки утверждала, что ее подзащитная вступила в переписку с принцем по электронной почте. Вскоре внук Елизаветы II якобы сделал индианке предложение руки и сердца, однако впоследствии нарушил свой обет. При этом влюбленная в королевскую особу призналась, что в Великобритании никогда не была, а также не встречалась с принцем лично.

Гражданка потребовала арестовать принца и заставить его вступить с ней в брак. Обращение было рассмотрено и отклонено Верховным судом штатов Пенджаб и Харьяна. Судьи посчитали, что Палвиндер Каур стала жертвой виртуального мошенника.

Компенсацию за престол получил принц Гарри от своей прабабушки Елизаветы Боуз-Лайнон — матери нынешней королевы. Общая сумма наследства от родственницы составляет 19 млн долларов, сообщал ФАН.