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Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19
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Весь мир

Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19

Медицинские службы ЦАР отмечают распространение в стране более опасного «британского» штамма коронавируса.

Банги, 17 апреля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на прошедшем в пятницу заседании определил первоочередные задачи для улучшения борьбы с коронавирусом в стране.

В связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 в Центральноафриканской Республике президент Фостен-Арканж Туадера поручил главе правительства провести совещание с должностными лицами, отвечающими за борьбу с пандемией.

В рамках мероприятия Фирмен Нгребада заявил, что в первую очередь необходимо осуществить оценку эпидемиологической ситуации и изучить эволюцию вируса, поскольку в последнее время в стране зафиксировали более смертоносный «британский» штамм.

Также необходимо проанализировать неотложные потребности медицинских служб для противодействия пандемии, увеличить поставки необходимых материалов и децентрализовать тестирование граждан.

Не менее важной задачей стало планирование ожидаемого распределения вакцин, включая определение приоритетных групп населения.

Последнее из перечисленного главой правительства, но не менее важное — повышение осведомленности жителей ЦАР о коронавирусе и способах борьбы с ним.

Решению этой задачи может помочь инициатива Центральноафриканской НПО АЛАГРИКА, которая организовала обучение 30 лидеров общин в муниципалитете Бимбо.

В рамках тренинга представители НПО рассказали об опасности COVID-19 и объяснили, какими методами можно предотвратить распространение вируса.

Ранее глава Минздрава ЦАР Пьер Сомсе призвал центральноафриканцев своевременно проходить тестирование на коронавирус, соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски и не пренебрегать мытьем рук с мылом.

Эти усилия являются частью масштабного плана президента Фостен-Арканжа Туадера по улучшению системы здравоохранения республики. Его реализация стала возможной после разгрома бандформирований, о котором рассказал советник главы государства по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

африка цар covid-19
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