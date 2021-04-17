Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19

Банги, 17 апреля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на прошедшем в пятницу заседании определил первоочередные задачи для улучшения борьбы с коронавирусом в стране.

В связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 в Центральноафриканской Республике президент Фостен-Арканж Туадера поручил главе правительства провести совещание с должностными лицами, отвечающими за борьбу с пандемией.

В рамках мероприятия Фирмен Нгребада заявил, что в первую очередь необходимо осуществить оценку эпидемиологической ситуации и изучить эволюцию вируса, поскольку в последнее время в стране зафиксировали более смертоносный «британский» штамм.

4 objectifs à l’⭕️dj :



1️⃣ Faire le point sur la situation épidémiologique de la pandémie



2️⃣ Connaître son évolution



3️⃣ Faire le point des besoins urgents afin de faire face à cette nouvelle vague



4️⃣ Faire le point sur le déploiement attendu des vaccins anti-Covid pic.twitter.com/px30xhmRMb — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) April 16, 2021

Также необходимо проанализировать неотложные потребности медицинских служб для противодействия пандемии, увеличить поставки необходимых материалов и децентрализовать тестирование граждан.

Не менее важной задачей стало планирование ожидаемого распределения вакцин, включая определение приоритетных групп населения.

Последнее из перечисленного главой правительства, но не менее важное — повышение осведомленности жителей ЦАР о коронавирусе и способах борьбы с ним.

•Rapport #353 de la Situation Journalier de #COVIDー19 EN #RCA



•Communiqué de Presse du 15/04/2020 pic.twitter.com/5tm7xJVtop — Ministère de la Santé et de la Population - RCA (@MSPCentrafrique) April 16, 2021

Решению этой задачи может помочь инициатива Центральноафриканской НПО АЛАГРИКА, которая организовала обучение 30 лидеров общин в муниципалитете Бимбо.

В рамках тренинга представители НПО рассказали об опасности COVID-19 и объяснили, какими методами можно предотвратить распространение вируса.

Ранее глава Минздрава ЦАР Пьер Сомсе призвал центральноафриканцев своевременно проходить тестирование на коронавирус, соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски и не пренебрегать мытьем рук с мылом.

Эти усилия являются частью масштабного плана президента Фостен-Арканжа Туадера по улучшению системы здравоохранения республики. Его реализация стала возможной после разгрома бандформирований, о котором рассказал советник главы государства по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.