Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19

Банги, 17 апреля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на прошедшем в пятницу заседании определил первоочередные задачи для улучшения борьбы с коронавирусом в стране.
В связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 в Центральноафриканской Республике президент Фостен-Арканж Туадера поручил главе правительства провести совещание с должностными лицами, отвечающими за борьбу с пандемией.
В рамках мероприятия Фирмен Нгребада заявил, что в первую очередь необходимо осуществить оценку эпидемиологической ситуации и изучить эволюцию вируса, поскольку в последнее время в стране зафиксировали более смертоносный «британский» штамм.
4 objectifs à l’⭕️dj :— Primature RCA Officiel (@PrimatureO) April 16, 2021
1️⃣ Faire le point sur la situation épidémiologique de la pandémie
2️⃣ Connaître son évolution
3️⃣ Faire le point des besoins urgents afin de faire face à cette nouvelle vague
4️⃣ Faire le point sur le déploiement attendu des vaccins anti-Covid pic.twitter.com/px30xhmRMb
Также необходимо проанализировать неотложные потребности медицинских служб для противодействия пандемии, увеличить поставки необходимых материалов и децентрализовать тестирование граждан.
Не менее важной задачей стало планирование ожидаемого распределения вакцин, включая определение приоритетных групп населения.
Последнее из перечисленного главой правительства, но не менее важное — повышение осведомленности жителей ЦАР о коронавирусе и способах борьбы с ним.
•Rapport #353 de la Situation Journalier de #COVIDー19 EN #RCA— Ministère de la Santé et de la Population - RCA (@MSPCentrafrique) April 16, 2021
•Communiqué de Presse du 15/04/2020 pic.twitter.com/5tm7xJVtop
Решению этой задачи может помочь инициатива Центральноафриканской НПО АЛАГРИКА, которая организовала обучение 30 лидеров общин в муниципалитете Бимбо.
В рамках тренинга представители НПО рассказали об опасности COVID-19 и объяснили, какими методами можно предотвратить распространение вируса.
Ранее глава Минздрава ЦАР Пьер Сомсе призвал центральноафриканцев своевременно проходить тестирование на коронавирус, соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски и не пренебрегать мытьем рук с мылом.
Эти усилия являются частью масштабного плана президента Фостен-Арканжа Туадера по улучшению системы здравоохранения республики. Его реализация стала возможной после разгрома бандформирований, о котором рассказал советник главы государства по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.