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В Николаевском Малицком монастыре объяснили появление фресок об интернет-зависимости
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Общество

В Николаевском Малицком монастыре объяснили появление фресок об интернет-зависимости

Фрески, посвященные проблеме интернет-зависимости у современных людей, появились в Николаевском Малицком мужском монастыре под Тверью.

Тверь, 17 апреля. Фрески, посвященные проблеме интернет-зависимости у современных людей, появились в Николаевском Малицком мужском монастыре под Тверью.

Новые фрески на территории храма обители появились несколько лет назад. Изображения отвечают требованиям современности, объяснили в монастыре. В течение времени меняются пристрастия и зависимости людей.

«Нечистые духи не стоят на месте, прогресс идет, и они используют изобретения человечества в своих целях. Злые духи принимают новые решения, как совратить человека с пути истинного, и им это удается», — предупредили в обители.

Кроме того, представители монастыря отметили, что большое количество людей уходят от реальности, увлекаясь соцсетями и онлайн-играми. Многие перестали разговаривать друг с другом и отдали предпочтение переписке.

Ранее сообщалось, что в церкви Святого Креста в Дамаске открылась выставка икон. Также на экспозиции представили древние религиозные артефакты и рукописи.

интернет зависимость монастырь фреска
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