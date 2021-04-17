Школьник из Красноярска расклеил объявления о поиске работы, чтобы помочь своей матери

Красноярск, 17 апреля. Жители микрорайона «Солнечный» в Красноярске обнаружили на остановках объявления о поиске работы, которые были написаны фломастером и детской рукой.

Объявления расклеил 14-летний мальчик, мама которого воспитывает сына в одиночку и трудится на двух работах. Таким образом подросток решил ей помочь и написал, что готов выполнять любую несложную работу, например, сходить в магазин, аптеку или вынести мусор.

«Я решил, что в свободное время могу подрабатывать и помогать ей финансово. Понимаю, что многие решили, что мое объявление шутка, но это не так», — рассказал мальчик корреспондентам MK.RU.

По словам юного помощника, идею он подсмотрел в интернете. Маму тоже предупредил, ей было очень приятно. По словам женщины, сын давно хочет работать, чтобы не просить денег на вещи, транспорт или перекусы.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы помогать родителям деньгами. Как оказалось, большая часть граждан помогают родственникам финансами, тратя на эти цели примерно 8,5 тыс. рублей в месяц.