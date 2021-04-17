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Экономика
Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на маткапитал
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Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на маткапитал
pixabay.com
Экономика

Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на маткапитал

Эксперты агентства недвижимости поделились способами наиболее эффективного использования средств материнского капитала для приобретения жилья.

Москва, 17 апреля. Эксперты агентства недвижимости поделились способами наиболее эффективного использования средств материнского капитала для приобретения жилья.

Специалисты агентства недвижимости «Этажи» рассказали, как сэкономить средства при покупке жилья в ипотеку с привлечением материнского капитала.

Значительную выгоду можно извлечь, если средства материнского капитала направлять напрямую продавцу недвижимости, а не кредитным организациям. Эксперты подчеркивают, что таким образом можно сэкономить около 2% от суммы маткапитала.

Помимо этого, риелторы рекомендуют страховать ипотечную жилплощадь. Это обойдется примерно в 1% от средств материнского капитала, но примерно половину затраченной суммы возможно будет компенсировать. Специалисты отмечают, что многие россияне зачастую переплачивают и перечисляют деньги в коммерческие организации, а также платят больше по жилищной страховке. Это связано с тем, что люди боятся упустить возможность приобрести достойный вариант и торопятся поскорее завершить сделку.

ипотека материнский капитал этажи
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