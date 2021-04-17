Фаворитке принца Филиппа разрешили присутствовать на его похоронах

Лондон, 17 апреля. Королева Елизавета II внесла в список приглашенных на траурную церемонию фаворитку ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа графиню Пенелопу Маунтбеттен Бирманскую.

В списке графиня значится последней, она единственная из приглашенных, кто не является членом королевской семьи. Журналисты называют ее фавориткой принца Филиппа. СМИ даже приписывали ей роман с мужем королевы Великобритании.

Графиня, в девичестве известная как Пенелопа Мередит Иствуд, родилась в семье простого мясника Реджинальда Иствуда, который сколотил на своем бизнесе многомиллионное состояние, чем обеспечил дочери доступ в высший свет. На эффектную молодую блондинку обратил внимание принц Чарльз, но замуж она вышла за его друга Нортона Нэтчбулла, лорда Ромси. Венчание произошло в 1979 году.

Двумя годами ранее Пенелопа Мередит Иствуд познакомилась с принцем Филиппом. На тот момент ей было всего 24 года, а мужу Елизаветы II уже 56 лет. Впоследствии они оба стали участвовать в соревнованиях по экипажной езде, что привело к слухам об их романе. Однако инсайдеры утверждали, что между графиней и герцогом Эдинбургским только дружба.

Global Look Press / dpa

Иствуд гостила у принца Филиппа в поместье в Норфолке, когда там не было королевы. Однако она спешно уезжала по ее возвращении. На людях Елизавета II вела себя сдержанно по отношению к графине, возможно, не видя в ее лице конкурентки. Теперь у Пенелопы Маунтбеттен есть возможность лично проститься с другом, пишет «СтарХит».

Королева проявила снисхождение и к «неудобным» родственникам принца Филиппа, которых тоже пригласила на похороны. Это дети сестер ее мужа. Женщин объявили персонами нон грата после того, как они вышли замуж за нацистских офицеров.