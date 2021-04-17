Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 13:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Девять новых мостов появятся в Москве к концу 2024 года
13:28
Общество
В Симферополе выстроились огромные очереди за вакциной от коронавируса
13:26
Шоу-бизнес
Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети
13:24
Экономика
Российский IT-сектор переживает бум на фоне пандемии
13:24
Политика
В США объяснили, почему Байдену не стоит создавать новую МБР за триллионы долларов
13:23
Армия
Российские миротворцы разминировали две тысячи гектаров территории НКР
13:22
Весь мир
Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19
13:22
Политика
Марков предложил присвоить ФБК статус «враждебного иноагента»
13:22
Политика
Глава Татарстана Минниханов вакцинировался от коронавируса
13:22
Общество
Марсианский климат может вывести из строя американский зонд InSight
13:20
Общество
Российские ученые назвали способ предотвратить столкновение Апофиса с Землей
13:20
Шоу-бизнес
Алекса сообщила о рождении дочери
13:15
Происшествия
Стая бродячих псов растерзала ребенка в Башкирии
13:15
Политика
Россияне объяснили, как «Спутник V» пробивает дорогу на рынок Европы
13:13
Происшествия
Сотрудник ГИБДД ранил девушку во время погони в Туве
13:11
Общество
Индианка подала в суд на принца Гарри из-за отказа жениться на ней
13:11
Общество
Мавзолей Ленина в Москве открыли для посетителей после долгого перерыва
13:08
Общество
В Николаевском Малицком монастыре объяснили появление фресок об интернет-зависимости
13:06
Общество
Школьник из Красноярска расклеил объявления о поиске работы, чтобы помочь своей матери
13:03
Экономика
Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на маткапитал
Все новости
Фаворитке принца Филиппа разрешили присутствовать на его похоронах
ТАСС  /  Steve Parsons
Общество

Фаворитке принца Филиппа разрешили присутствовать на его похоронах

Королева Елизавета II внесла в список приглашенных на траурную церемонию фаворитку ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа графиню Пенелопу Маунтбеттен Бирманскую.

Лондон, 17 апреля. Королева Елизавета II внесла в список приглашенных на траурную церемонию фаворитку ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа графиню Пенелопу Маунтбеттен Бирманскую.

В списке графиня значится последней, она единственная из приглашенных, кто не является членом королевской семьи. Журналисты называют ее фавориткой принца Филиппа. СМИ даже приписывали ей роман с мужем королевы Великобритании.

Графиня, в девичестве известная как Пенелопа Мередит Иствуд, родилась в семье простого мясника Реджинальда Иствуда, который сколотил на своем бизнесе многомиллионное состояние, чем обеспечил дочери доступ в высший свет. На эффектную молодую блондинку обратил внимание принц Чарльз, но замуж она вышла за его друга Нортона Нэтчбулла, лорда Ромси. Венчание произошло в 1979 году.

Двумя годами ранее Пенелопа Мередит Иствуд познакомилась с принцем Филиппом. На тот момент ей было всего 24 года, а мужу Елизаветы II уже 56 лет. Впоследствии они оба стали участвовать в соревнованиях по экипажной езде, что привело к слухам об их романе. Однако инсайдеры утверждали, что между графиней и герцогом Эдинбургским только дружба.

Global Look Press  / dpa

Иствуд гостила у принца Филиппа в поместье в Норфолке, когда там не было королевы. Однако она спешно уезжала по ее возвращении. На людях Елизавета II вела себя сдержанно по отношению к графине, возможно, не видя в ее лице конкурентки. Теперь у Пенелопы Маунтбеттен есть возможность лично проститься с другом, пишет «СтарХит».

Королева проявила снисхождение и к «неудобным» родственникам принца Филиппа, которых тоже пригласила на похороны. Это дети сестер ее мужа. Женщин объявили персонами нон грата после того, как они вышли замуж за нацистских офицеров.

королева елизавета принц филипп королевская семья
Комментировать
Самое популярное
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Общество / Фаворитке принца Филиппа разрешили присутствовать на его похоронах
Рейтинг@Mail.ru