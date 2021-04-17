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Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2021 году планируется на уровне 2,4% ВВП
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко
Экономика

Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2021 году планируется на уровне 2,4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2021 году может составить около 2,4% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Москва, 17 апреля. Дефицит бюджета России в 2021 году может составить около 2,4% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в последующие годы дефицит бюджета уменьшится до 1%. По итогам прошлого года дефицит бюджета РФ составил 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей, напомнил глава Минфина.

Как отметил Силуанов, основная задача министерства заключается в стабилизации финансовой системы. Реализация планов по нормализации бюджетной политики позволит профинансировать запланированные расходы и достичь устойчивого привлечения внутренних заимствований, подчеркнул министр.

Он добавил, что в прошлом году объем заимствований превысил обычный уровень вдвое, но уже в этом году показатель вернется к нормальным параметрам. По словам главы Минфина, сократить объемы заимствований удастся, в том числе, за счет переходящих с прошлого года остатков.

Антон Силуанов ранее рассказал о планах Минфина РФ по выходу на внешние рынки займов в 2021 году. По его словам, внешние заимствования России в этом году будут в европейской валюте.

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