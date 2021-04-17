Бездыханное тело ремонтника нашли в квартире в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 апреля. Петербургские правоохранители начали проверку по факту гибели мужчины, который производил ремонтные работы в квартире, где и был найден мертвым.

Труп мужчины в поселке Романовка Ленинградской области обнаружила 43-летняя местная жительница, которая обратилась в правоохранительные органы и заявила о трагедии. Женщина сообщила, что в ее квартире умер рабочий, который делал ремонт. Прибывшие на место следователи установили, что тело мужчины уже имело гнилостные отложения.

Сколько в помещении пролежал труп, пока неизвестно. Тело направлено в морг для того, чтобы установить точную причину смерти ремонтника, сообщил источник ФАН. Правоохранители проводят проверку, все подробности устанавливаются.

Труп мужчины был найден в лесном массиве под Петербургом, сообщал ФАН. Мертвый турист лежал в палатке.