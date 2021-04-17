Представитель Минстроя Гарипов озвучил план по сдерживанию цен на жилье

Москва, 17 апреля. Идея заключается в повышении предельной стоимости проектов строительства жилья, которые могут рассчитывать на получение субсидирования, с 500 млн до 2 млрд рублей.

По мнению экспертов, это позволит преодолеть дефицит квадратных метров и сдержать цены на жилую недвижимость. Если идея реализуется, объем ввода новых квартир в России вырастет на 10-20%, передает издание «Известия».

Для городов, где фокусируется большинство проектов с маржинальностью ниже 15% при высокой стоимости строительства, такие меры могут стать драйвером роста и заметно повысить его объемы, заявил глава комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Пересмотр условий в сторону повышения планки входа в программу поспособствует росту объемов строительства жилья в регионах, отметила руководитель ипотечного центра «Уфимский» Приволжского филиала ПСБ Лира Ахметова.

В России также появится специальный штаб по анализу цен на жилую недвижимость. Разработать соответствующий проект поручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В состав штаба войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.