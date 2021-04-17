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Россиянин рассказал, почему его хватило только на три года жизни в США
pixabay.com
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Общество

Россиянин рассказал, почему его хватило только на три года жизни в США

Переехавший в Соединенные Штаты Америки россиянин рассказал, почему спустя три года решил распродать свое имущество и вернуться обратно на родину.

Вашингтон, 17 апреля. Переехавший в Соединенные Штаты Америки россиянин рассказал, почему спустя три года решил распродать свое имущество и вернуться обратно на родину.

Александр эмигрировал в США несколько лет назад, выиграв в лотерее грин-карту, которая дает иностранцу право на трудоустройство. Первое время у парня были большие амбиции — устроиться в американскую студию графическим дизайнером, рассказал его друг, автор блога «Студент в США» на платформе «Яндекс.Дзен».

Главной причиной возвращения в Россию стала потеря друзей и другой стиль жизни. На родине мужчина привык жить в небольшом городке, имел большой круг общения. В США он оказался в незнакомом большом городе, где из близких людей у него есть только сестра.

«Как сам говорит, не хватает элементарного: оторваться в клубе с друзьями, сходить на ужин к своим родителям, а заводить дружбу с американцами ему сложно», — поделился блогер.

Вторая причина — это тяжелая жизнь. На данный момент Александр работает рядовым дизайнером на фрилансе, а в России уже занимал руководящую должность в одной из ведущих студий в городе.

Особенно парень скучает по русской природе и людям. Из-за непривычной жизни и других проблем три месяца назад впал в депрессию и решил вернуться в Россию, распродав все свое имущество. Автор блога сделал вывод: США — это страна не для всех.

Ранее американец Джейкоб сравнил цены на бензин в России и США. По его словам, заправки в этих двух странах имеют несколько принципиальных отличий.

россия сша переезд
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