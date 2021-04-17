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Самбурская раскрыла причину своего отчисления из МХАТа
instagram.com  /  @samburskaya
Шоу-бизнес

Самбурская раскрыла причину своего отчисления из МХАТа

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ответила на вопросы подписчиков в Instagram, которые поинтересовались, за что ее отчислили из МХАТа.

Москва, 17 апреля. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ответила на вопросы подписчиков в Instagram, которые поинтересовались, за что ее отчислили из МХАТа.

Самбурская поступила в МХАТ на курс Константина Райкина, но была отчислена. Поклонники задали актрисе вопрос о том, что послужило причиной отчисления. По словам знаменитости, в театральном было тяжело учиться из-за постоянных недосыпов. От этого Самбурская начинает «сатанеть», становиться очень раздражительной и может сказать что-нибудь колкое. Последнее как раз и привело к отчислению.

«От недосыпа сильно тупила, была раздражительной и негативной. Плюс декану ляпнула неудобную правду», — объяснила актриса.

Чтобы чувствовать себя нормально, Самбурской необходим здоровый сон. Во время учебы тогда еще начинающая артистка резко поправилась из-за гормонального сбоя, вызванного нарушенным режимом. По признанию Самбурской, она еще никогда не весила так много, как во время учебы в МХАТе.

Prt Scr instagram.com  / @samburskaya

Общаясь с подписчиками, звезда сериала «Универ» ответила еще на один волнующий их вопрос: возникает ли «химия» между актерами во время съемок постельных сцен. Самбурская развенчала этот миф и показала, как заматывает свое тело скотчем, чтобы сымитировать наготу в кадре.

самбурская мхт отчисление
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