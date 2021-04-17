Подозреваемого в педофилии брянского депутата заключили в СИЗО

Брянск, 17 апреля. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу депутата Дятьковского райсовета. Народного избранника подозревают в сношении со школьницей.

Дворец правосудия избрал меру пресечения в отношении фигуранта уголовного дела о педофилии. Депутата Дятьковского райсовета, подозреваемого в сексуальных связях с 12-летней девочкой, отправили в СИЗО на время проведения расследования.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в отношении 19-летенй девушки, которая свела народного избранника с несовершеннолетней. Ее также определили в СИЗО. По версии следствия, девушка была сутенершей и вовлекла школьницу в занятие проституцией.