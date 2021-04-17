Мемориальные плиты с именами героев ВОВ разгромили под Астраханью

Астрахань, 17 апреля. Три мемориальные доски с фамилиями участников Великой Отечественной войны разрушили неизвестные в парке «30 лет ВЛКСМ». Их разыскивает полиция.

Вандалы повредили каменные мемориальные плиты, расположенные в селе Сасыколи, сообщили в пресс-службе МВД России по Харабалинскому району. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и кинолога. Полицейские проводят мероприятия, устанавливаются личности злоумышленников.

Подобное правонарушение произошло в Псковской области, сообщал ФАН. Вандалы в городе Остров пробрались к мемориалу, где были установлены бюсты в честь трех военнослужащих-островичей и осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны.