Киев, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский должен осознать катастрофические последствия попытки вернуть Донбасс силовым путем, заявил ветеран ВВС Украины в эфире украинского ТВ.

Киевлянин по имени Евгений в прямом эфире одного из украинских телеканалов раскритиковал Зеленского за демонстративную поездку в зону конфликта на юго-востоке страны и заявил, что президент, очевидно, не понимает последствий возможного наступления ВСУ на Донбасс, пишет «Экономика сегодня».

«Я видел, что делает авиация на земле с воздуха. У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю, как этот уклонист от службы бегает по линии третьей обороны в бронелифчике и рассказывает, что Украина готова. К чему готова?» — возмутился он.

Ветеран украинских ВВС утверждает, что украинская армия не сможет захватить народные республики без серьезных последствий. Он напомнил о принципе ответа на угрозы национальной безопасности РФ посредством ударов по центрам принятия решений и предположил, что именно такой исход ждет Украину в случае приказа Зеленского о наступлении на Донецк и Луганск.

«Никто не будет стрелять по пацанам и дурачкам в окопах. Первый удар одновременно будет нанесен по штабам, где принимаются решения и отдаются приказы. Я знаю, что это такое. Если сейчас начнется боевое противостояние, это будет не то же самое, что в 2014-2015 годах. Умножьте то, что тогда было, на пять, и американцы нам не помогут», — заявил бывший военнослужащий.

Ранее украинский лидер подписал указ, которым фактически защитил от уголовного преследования тысячи криминальных элементов на Украине.