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Вассерман: Задержанный в Петербурге украинский консул действовал в интересах США
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Вассерман: Задержанный в Петербурге украинский консул действовал в интересах США

Интеллектуал обнаружил в действиях украинского дипломата американский след.

Москва, 17 апреля. Российский публицист, политический консультант и самый популярный российский интеллектуал Анатолий Вассерман считает, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк, скорее всего, работал на Вашингтон, а не Киев. Об этом эксперт рассказал в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия»

Украинский дипломат был задержан утром, 17 апреля. Он был взят с поличным прямо в момент получения закрытой базы данных о сотрудниках МВД и ФСБ России. В ведомстве отметили, что данная деятельность — враждебный акт по отношению к РФ.

Вассерман не исключил и возможной связи этого дела с недавними задержаниями на территории России членов экстремистской украинской молодежной неонацистской радикальной группировки МКУ. Публицист считает, что Сосонюк собирал информацию о российских силовиках для последующего давления на них.

Многократный победитель шоу «Своя игра» почти уверен, что сбор консулом данных проводится в интересах США. Но американские спецслужбы, работая в России, сталкиваются с серьезными проблемами, поэтому получение личных данных сотрудников полиции и ФСБ упростило бы им жизнь.

«Недавно, например, это практиковали в Белоруссии. Там сторонники укладки Республики то ли под Польшу, то ли под США опубликовали данные нескольких сот правоохранителей в надежде запугать их, и те прекратили пресекать массовые беспорядки», — указал Анатолий Вассерман.

Собеседник издания выразил уверенность в том, что в России готовятся новые акции протеста и беспорядки. По его мнению, новые политические митинги состоятся уже в конце сентября, после проведения выборов в Государственную думу. Американцы, как он отметил, готовы пойти на многое для расшатывания ситуации в России.   

Ранее Анатолий Вассерман предоставил разбор нынешней политической ситуации Украины. По его словам, очередная вспышка агрессии Киева против республик Донбасса маловероятна, но все же возможна. 

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