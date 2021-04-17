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Баранец обвинил Японию в любви к «своим палачам», которые били ее ядерным оружием
ПолитРоссия  / 
Политика

Баранец обвинил Японию в любви к «своим палачам», которые били ее ядерным оружием

Вашингтон подтвердил решимость защищать Токио в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

Японию явно испытывает любовь к своим палачам, которые «лупцевали ее ядерной дубиной» в 1945 году. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее Белый дом выпустил совместное заявление президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Японии Есихидэ Суги, в котором выступили против «любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море» и якобы незаконных действий и претензий Пекина в данном регионе. При этом Вашингтон подтвердил свою решимость защищать Японию в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года — в том числе с помощью ядерного оружия.

«У Токио и Пекина есть взаимные территориальные претензии относительно нескольких островов, — заметил Баранец. — Из-за этого между ними идет свара: и та, и другая сторона сильно нервничает, когда в спорном регионе кто-то из них запускает свои корабли или самолеты».

Но это, по словам военного обозревателя «Комсомольской правды», только одна сторона медали. Он напомнил, что Соединенные штаты занимают однозначную позицию в отношении Японии, считая ее своим союзником и во всем ее поддерживая.

«И потому логично будет предположить, что данный месседж направлен в первую очередь против Китая, — подчеркнул эксперт. — Однако Америка еще никогда никому не грозила защищать Японию с помощью ядерного оружия!»

Баранец обвинил Японию в любви к «своим палачам», которые били ее ядерным оружием
wikipedia.org  / VOA / Public Domain view terms

Собеседник ФАН напомнил, что только две страны в том регионе, помимо КНР, обладают атомными бомбами: это Россия и КНДР.

«Так что это заявление Белого дома адресуется не только Пекину — одному из главных стратегических врагов Вашингтона! — но и Москве с Пхеньяном, — заявил Баранец. — Ведь у Японии есть территориальные претензии не только к Китаю — но еще и к России, на чьи Курильские острова она посягает! Поэтому этот «ядерный месседж» имеет тройное назначение».

Вместе с тем, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды», заявление Белого дома носит сугубо пропагандистский характер, ведь ни одна из трех стран, к которым оно адресовалось, не собирается воевать с Японией — и в Вашингтоне об этом отлично знают.

«Это сказано для того, чтобы обозначить при новом президенте США свою дальневосточную политику, — объяснил эксперт. — Но считать умным подобное поведение я бы не стал: у человечества еще не отшибло мозги по поводу августа 1945 года, когда Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на японскую территорию, убив таким образом сотни тысяч человек. Что же, видимо, Япония такая страна: чем сильнее ее бьют ядерным оружием, тем сильнее она любит своих палачей».

россия япония сша китай байден баранец суга
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