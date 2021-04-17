Баранец обвинил Японию в любви к «своим палачам», которые били ее ядерным оружием

Японию явно испытывает любовь к своим палачам, которые «лупцевали ее ядерной дубиной» в 1945 году. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее Белый дом выпустил совместное заявление президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Японии Есихидэ Суги, в котором выступили против «любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море» и якобы незаконных действий и претензий Пекина в данном регионе. При этом Вашингтон подтвердил свою решимость защищать Японию в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года — в том числе с помощью ядерного оружия.

«У Токио и Пекина есть взаимные территориальные претензии относительно нескольких островов, — заметил Баранец. — Из-за этого между ними идет свара: и та, и другая сторона сильно нервничает, когда в спорном регионе кто-то из них запускает свои корабли или самолеты».

Но это, по словам военного обозревателя «Комсомольской правды», только одна сторона медали. Он напомнил, что Соединенные штаты занимают однозначную позицию в отношении Японии, считая ее своим союзником и во всем ее поддерживая.

«И потому логично будет предположить, что данный месседж направлен в первую очередь против Китая, — подчеркнул эксперт. — Однако Америка еще никогда никому не грозила защищать Японию с помощью ядерного оружия!»

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Собеседник ФАН напомнил, что только две страны в том регионе, помимо КНР, обладают атомными бомбами: это Россия и КНДР.

«Так что это заявление Белого дома адресуется не только Пекину — одному из главных стратегических врагов Вашингтона! — но и Москве с Пхеньяном, — заявил Баранец. — Ведь у Японии есть территориальные претензии не только к Китаю — но еще и к России, на чьи Курильские острова она посягает! Поэтому этот «ядерный месседж» имеет тройное назначение».

Вместе с тем, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды», заявление Белого дома носит сугубо пропагандистский характер, ведь ни одна из трех стран, к которым оно адресовалось, не собирается воевать с Японией — и в Вашингтоне об этом отлично знают.