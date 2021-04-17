Россиянам назвали продукты, которые помогут сохранить молодость

Москва, 17 апреля. Антиоксиданты положительно влияют на состояние здоровья и помогают продлить молодость. Эксперты рассказали, какие продукты наиболее богаты этими элементами.

Облепиха является настоящим рекордсменом по количеству полезных веществ. В ней содержатся все омега-3 жирные кислоты. В состав облепихового масла входят ненасыщенные жирные кислоты, липофильные компоненты, витамины A и E, фитостерины. Все эти вещества обладают антиоксидантными свойствами.

Листки и почки белого чая содержат антиоксидантные полифенолы, которые могут расщеплять раковые клетки. Зеленый чай также богат антиоксидантами, с помощью него можно избавиться и от лишних килограммов. Что касается фиников, то в них находится триптофан, оказывающий положительное действие на нервную систему. Никотиновая и глутаминовая кислоты улучшают работу ЖКТ. Таким образом, все перечисленные продукты могут быть полезны для поддержания хорошего уровня здоровья.

Ранее сообщалось, что культуру правильного питания могут начать преподавать в школах России. Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что школьникам необходимо знать правила здорового питания.