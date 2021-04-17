Выходные за городом: правила безопасного отдыха на природе

С наступлением долгожданного весеннего тепла многие жители мегаполисов выбираются за город на выходных. Чтобы поездка с семьей или друзьями была комфортной и расслабляющей, ФАН напоминает правила безопасного отдыха на природе.

Одежда

В первую очередь позаботьтесь об одежде, которая соответствует мероприятию. Помните, что в лесу и других природных зонах достаточно насекомых, например, клещей, а также змей и ящериц. Лучшим комплектом станет легкая, удобная для активных движений и в меру плотная одежда, которая закроет шею, руки и ноги, но не будет слишком сильно прилегать к телу — так в случае укуса в зубах насекомого или рептилии окажется кусок ткани, а не ваша кожа. Что касается обуви, то она, безусловно, должна быть на плоской подошве и из материалов, которым не страшны грязь и длительные прогулки. Кстати, от аксессуаров вроде шарфов лучше отказаться, а вот головной убор следует взять.

Связь

Казалось бы, в наше время каждый на связи круглые сутки. Однако перед поездкой на природу еще раз проверьте исправность мобильного телефона и зарядите устройство на максимум. Если во время отдыха возникнет сложная ситуация, то нужно звонить по номеру 112.

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Карта и компас

Даже если вы уверены, что отлично ориентируетесь на местности, все равно лучше перестраховаться. Взятые в дорогу карта и компас никогда не будут лишними, а еще старайтесь не сходить с уже намеченных дорожек и придерживаться маршрута, который запланировали. И перед тем, как отправиться в загородные места, предупредите кого-то из родственников и друзей о планах и скажите, где будете находиться. Если вы уехали не в поход с ночевкой, то лучше не затягивайте свое нахождение на природе до наступления темноты.

Выбор места

Правильный выбор безопасного места – залог успеха. Изучите территорию, прежде чем обустроить место для пикника или установить палатку. Так, внимательно следите, чтобы рядом не было ульев, муравейников и других опасных объектов. А если вы сделали привал возле ареола обитания лесных животных, то будьте готовы к интересу с их стороны. Енот или лиса, укравшая еду — еще полбеды. Многие животные способны нанести физическую травму, поэтому старайтесь вести себя не слишком шумно, в частности, негромко слушайте музыку. Ведь резкие неестественные звуки только привлекут животных, настроив их на агрессивный лад. И да, не кормите диких зверей, даже если очень хочется.

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Вода и еда

Пить воду из обнаруженных водоемов или родников однозначно не следует, ведь с большей долей вероятности она непригодна для этих целей. Поэтому старайтесь рассчитывать и брать нужный вам запас питьевой воды в поездку. Сдержанность приветствуется и при сборе ягод и грибов — постарайтесь не рвать то, что кажется вам незнакомым, ведь это может обернуться летальным исходом. Если все-таки случился контакт с ядовитыми растениями, то срочно отправляйтесь тщательно мыть руки.

Костры

Как можно представить пикник или поход в лес без приготовленном на костре обеда? Однако легкомысленное отношение к огню может привести к весьма печальным последствиям. Поэтому при выборе места разведения костра убедитесь, что рядом нет строений, а вот источник воды находится в шаговой доступности. Не пользуйтесь горючими веществами и материалами в процессе и не оставляйте открытый огонь без присмотра. Если с вами путешествуют дети, то обязательно присматривайте за ними все время. И не уезжайте с места отдыха, не потушив костер, — использовать можно воду, песок или иные подручные средства.

Федеральное агентство новостей / Елена Кудряшева

Водоемы

Многие из нас едут на природу только ради приятных водных процедур, и это можно понять. Но прыгать в первый увиденный водоем не стоит, особенно если его чистота вызывает у вас сомнения. Не известно, какие болезнетворные микробы водятся в грязной реке или озере, а от водяных зараз избавиться довольно сложно. И важное правило, о котором легко забывают, начиная веселье на открытом воздухе — не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Так можно получить солнечный удар, а в худшем случае утонуть, ведь спиртное значительно притупляет наше внимание.

Соблюдая простые, но важные рекомендации, вы обеспечите себе и близким приятную поездку за город, которая оставит на память лишь яркие и добрые впечатления.