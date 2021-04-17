Без вести пропавшую студентку разыскивают в Твери

Тверь, 17 апреля. Следственный комитет занимается поисками без вести пропавшей 16-летней студентки, заявили в региональном управлении ведомства.

Незадолго до исчезновения девушка ушла из общежития, расположенного по улице Орджоникидзе в Твери. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Правоохранители инициировали доследственную проверку, студентку разыскивают полицейские и следователи.

В подмосковном городе Королев занимаются поисками пропавшей молодой женщины, сообщало РИАМО. Родственники обратились в полицию и разместили объявление о розыске в социальных сетях.