Российская сборная по фигурному катанию впервые победила на командном чемпионате в Японии

Осака, 17 апреля. Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала первенство на командном чемпионате мира. Соревнования проводятся в японской Осаке.

Отечественной сборной удалось одержать победу досрочно. Теперь российские спортсмены получат 200 тысяч долларов из призового фонда World Team Trophy, общая сумма которого составляет 1 миллион долларов. Командный чемпионат по фигурному катанию проводится с 2009 года.

Членами российской команды в Осаке стали фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Последняя принесла команде 160,58 балла после произвольной программы. Спортсменки в шутку «подрались» на соревновании после выступления Евгения Семененко.