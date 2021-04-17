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Российская сборная по фигурному катанию впервые победила на командном чемпионате в Японии
ТАСС  /  Hiro Komae
Спорт

Российская сборная по фигурному катанию впервые победила на командном чемпионате в Японии

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 13:18
Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала первенство на командном чемпионате мира. Соревнования проводятся в японской Осаке.

Осака, 17 апреля. Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала первенство на командном чемпионате мира. Соревнования проводятся в японской Осаке.

Отечественной сборной удалось одержать победу досрочно. Теперь российские спортсмены получат 200 тысяч долларов из призового фонда World Team Trophy, общая сумма которого составляет 1 миллион долларов. Командный чемпионат по фигурному катанию проводится с 2009 года.

Членами российской команды в Осаке стали фигуристки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Последняя принесла команде 160,58 балла после произвольной программы. Спортсменки в шутку «подрались» на соревновании после выступления Евгения Семененко.

япония осака фигурное катание
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