Политолог Рудяков напомнил противоречащие друг другу фразы Зеленского

Киев, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед разными аудиториями с разными тезисами, уверен политолог Павел Рудяков.

Эксперт отметил, что здесь речь идет не о политическом маневрировании, а о технологии. Для одних слушателей Зеленский говорит одни слова, а для других совершенно иные. Рудяков напомнил, что президент Украины назвал вступление страны в НАТО единственным путем к окончанию войны в Донбассе. До этого он делал заявления для «патриотической» аудитории. Высказывания Зеленского и его сторонников касались, например, русского языка.

«Его пресс-секретарь Мендель уже сказала, что не надо политизировать русский язык, и тот же Аваков перед этим высказался в пользу того, что есть, как он выразился, «слобожанский язык», — говорит Рудяков.

В целом риторика Зеленского отвлекает внимание и прикрывает какие-то практические вещи, поэтому не стоит воспринимать его слова серьезно, заключил политолог.

Ранее украинская правозащитница и публицист Татьяна Монтян заявила, что действия Зеленского и его команды не просто напоминают цирк, а таковым являются.