Первый вице-премьер Чехии пояснил, почему отказался посетить Москву

Прага, 17 апреля. Министр внутренних дел Чехии и первый вице-премьер Ян Гамачек объяснил свой отказ от рабочей поездки в Москву. Об этом политик рассказал в соцсетях.

Временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Гамачек написал пост в Twitter. По словам политика, он договорился с премьер-министром Андреем Бабишем об участии в заседании кабмина. Правительство республики проведет встречу в понедельник. Именно поэтому Гамачек не сможет отправиться в Россию с рабочим визитом.

Министр планировал договориться с российской стороной о поставках вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Чехия надеялась получить препарат после его регистрации в EMA.

Вице-премьер ранее предложил президенту Россиии Владимиру Путину и его американскому коллеге Джо Байдену провести переговоры в Праге. Гамачек дал соответствующее поручение послам Чехии в Москве и Вашингтоне.