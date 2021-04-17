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Машины с украинскими и донецкими номерами устроили серьезное ДТП в Ростовской области
Федеральное агентство новостей
Происшествия

Машины с украинскими и донецкими номерами устроили серьезное ДТП в Ростовской области

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 12:45
Серьезное ДТП случилось на трассе под Ростовом. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Ростов-на-Дону, 17 апреля. Серьезное ДТП случилось на трассе под Ростовом. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Как стало известно ФАН, авария произошла на территории Аксайского района Ростовской области, на трассе 60К-6, между аэропортом Платов и Северным обходом.

Федеральное агентство новостей  / 
Водитель, управлявший Chevrolet Lanos, врезался в припаркованный вдоль дороги Volkswagen Jetta. В результате происшествия травмировались люди, сидевшие в первой иномарке. Их доставили в ЦРБ. Состояние пострадавших и характер их травм уточняются.

Федеральное агентство новостей  / 

дтп авария ростовская область
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