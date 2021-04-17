Машины с украинскими и донецкими номерами устроили серьезное ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 17 апреля. Серьезное ДТП случилось на трассе под Ростовом. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Как стало известно ФАН, авария произошла на территории Аксайского района Ростовской области, на трассе 60К-6, между аэропортом Платов и Северным обходом.

Федеральное агентство новостей /

Водитель, управлявший Chevrolet Lanos, врезался в припаркованный вдоль дороги Volkswagen Jetta. В результате происшествия травмировались люди, сидевшие в первой иномарке. Их доставили в ЦРБ. Состояние пострадавших и характер их травм уточняются.