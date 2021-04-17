Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 13:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Девять новых мостов появятся в Москве к концу 2024 года
13:28
Общество
В Симферополе выстроились огромные очереди за вакциной от коронавируса
13:26
Шоу-бизнес
Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети
13:24
Экономика
Российский IT-сектор переживает бум на фоне пандемии
13:24
Политика
В США объяснили, почему Байдену не стоит создавать новую МБР за триллионы долларов
13:23
Армия
Российские миротворцы разминировали две тысячи гектаров территории НКР
13:22
Весь мир
Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19
13:22
Политика
Марков предложил присвоить ФБК статус «враждебного иноагента»
13:22
Политика
Глава Татарстана Минниханов вакцинировался от коронавируса
13:22
Общество
Марсианский климат может вывести из строя американский зонд InSight
13:20
Общество
Российские ученые назвали способ предотвратить столкновение Апофиса с Землей
13:20
Шоу-бизнес
Алекса сообщила о рождении дочери
13:15
Происшествия
Стая бродячих псов растерзала ребенка в Башкирии
13:15
Политика
Россияне объяснили, как «Спутник V» пробивает дорогу на рынок Европы
13:13
Происшествия
Сотрудник ГИБДД ранил девушку во время погони в Туве
13:11
Общество
Индианка подала в суд на принца Гарри из-за отказа жениться на ней
13:11
Общество
Мавзолей Ленина в Москве открыли для посетителей после долгого перерыва
13:08
Общество
В Николаевском Малицком монастыре объяснили появление фресок об интернет-зависимости
13:06
Общество
Школьник из Красноярска расклеил объявления о поиске работы, чтобы помочь своей матери
13:03
Экономика
Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на маткапитал
Все новости
Финансовые эксперты ожидают роста стоимости альткоинов
pixabay.com  /  Gerd Altmann
Экономика

Финансовые эксперты ожидают роста стоимости альткоинов

Динамика стоимости альтернативных криптовалют находится в зависимости от колебаний курса биткоина. Однако, как считают эксперты, в ближайшие дни серьезной волатильности не будет.

Москва, 17 апреля. Динамика стоимости альтернативных криптовалют находится в зависимости от колебаний курса биткоина. Однако, как считают эксперты, в ближайшие дни серьезной волатильности не будет.

За последнюю неделю вторая по объему капитализации криптовалюта эфириум (Ethereum) подорожала более чем на 17% и обновила исторический максимум, достигнув отметки 2,48 тысячи долларов. Как считает CEO криптобиржи Coinspaid Максим Крупышев, при самом оптимистичном сценарии альткоин может подорожать до 10 тысяч долларов. В текущем году, по его словам, эфириум может закрепиться на отметке 4-5 тысяч долларов.

Курс эфириума следует за динамикой стоимости биткоина, указал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он уточнил, что пока растет биткоин, будет дорожать и эфириум. Но как только первая криптовалюта войдет в фазу коррекции, то это затронет и альткоин, объяснил РБК эксперт.

Однако Крупышев придерживается другой точки зрения. По его мнению, у эфириума нет четкой привязки к главной криптовалюте, поэтому цифровой актив может подорожать до 10 тысяч долларов, вне зависимости от стоимости биткоина.

Директор по развитию платформы TradingView Виталий Кирпичев, в свою очередь, предложил обратить внимание на Dogecoin. Он считает, что в случае локальной коррекции актива можно в него вложиться, но в краткосрочной перспективе цифровая монета все-таки остается рискованным активом.

Глава Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин ранее рассказал об ужесточении контроля за операциями в криптовалюте со стороны властей. По его словам, российские фискальные органы все теснее сотрудничают с заграничными операторами криптооборота.

криптовалюты ethereum dogecoin альткоины
Комментировать
Самое популярное
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Финансовые эксперты ожидают роста стоимости альткоинов
Рейтинг@Mail.ru