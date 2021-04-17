Финансовые эксперты ожидают роста стоимости альткоинов

Москва, 17 апреля. Динамика стоимости альтернативных криптовалют находится в зависимости от колебаний курса биткоина. Однако, как считают эксперты, в ближайшие дни серьезной волатильности не будет.

За последнюю неделю вторая по объему капитализации криптовалюта эфириум (Ethereum) подорожала более чем на 17% и обновила исторический максимум, достигнув отметки 2,48 тысячи долларов. Как считает CEO криптобиржи Coinspaid Максим Крупышев, при самом оптимистичном сценарии альткоин может подорожать до 10 тысяч долларов. В текущем году, по его словам, эфириум может закрепиться на отметке 4-5 тысяч долларов.

Курс эфириума следует за динамикой стоимости биткоина, указал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он уточнил, что пока растет биткоин, будет дорожать и эфириум. Но как только первая криптовалюта войдет в фазу коррекции, то это затронет и альткоин, объяснил РБК эксперт.

Однако Крупышев придерживается другой точки зрения. По его мнению, у эфириума нет четкой привязки к главной криптовалюте, поэтому цифровой актив может подорожать до 10 тысяч долларов, вне зависимости от стоимости биткоина.

Директор по развитию платформы TradingView Виталий Кирпичев, в свою очередь, предложил обратить внимание на Dogecoin. Он считает, что в случае локальной коррекции актива можно в него вложиться, но в краткосрочной перспективе цифровая монета все-таки остается рискованным активом.

Глава Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин ранее рассказал об ужесточении контроля за операциями в криптовалюте со стороны властей. По его словам, российские фискальные органы все теснее сотрудничают с заграничными операторами криптооборота.