Украина планирует вернуть на родину задержанного в Петербурге консула

Киев, 17 апреля. МИД Украины в ближайшие дни рассмотрит вопрос о возвращении консула Александра Сосонюка в Незалежную.

Накануне должностное лицо задержали в Санкт-Петербурге. По сообщению ФСБ, консул пытался получить сведения закрытого характера от гражданина РФ. Информация содержалась в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, подчеркивали в спецслужбе.

«В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители», — заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Ранее пресс-секретарь МИД Незалежной сообщил об освобождении Сосонюка. Консул находится в украинском дипучреждении.