Twitter сообщил о сбоях во время загрузки сообщений

Москва, 17 апреля. Представители социальной сети Twitter предупредили о появлении сбоев при загрузке сообщений.

Публикацию об этом разместили в официальном аккаунте сервиса. У некоторых пользователей могут не загружаться твиты. Специалисты ищут решение проблемы, отмечается в сообщении. Сбои возникли в ночь на 17 апреля и продолжились в дневное время. У некоторых пользователей соцсеть полностью перестала загружаться.

До этого стало известно, что социальная сеть Twitter планирует открыть первый офис в Гане. Соцсеть намерена расширить свою деятельность на Африканском континенте и попасть на их быстрорастущий рынок.