Вдова Михаила Круга запретила сыну заниматься рэпом

Москва, 17 апреля. Вдова легендарного шансонье Михаила Круга, певица Ирина Круг призналась, что не разрешила их сыну Александру строить карьеру в качестве рэп-исполнителя.

Сын исполнителя шлягера «Владимирский централ» родился в мае 2002 года. Ему не было и полутора месяцев, когда Михаила Круга убили — в дом певца ворвались вооруженные грабители. Кто именно несет ответственность за смерть шансонье, стало известно лишь в 2019 году. Преступниками оказались члены банды «Тверские волки».

Вдова Круга начала строить музыкальную карьеру после смерти мужа. Сын покойного певца пошел по стопам исполнителя шансона и тоже занялся пением, правда, молодой человек хотел реализовываться в другом жанре.

«Саша поет, все хорошо. Хотел в рэп, я не отпустила. Мы в шансоне родились — в нем и останемся», — рассказала Ирина Круг в эфире шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

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Сама певица не завершала карьеру и продолжает выпускать новые композиции. В телестудии она рассказала, о чем ее новая песня, и даже исполнила эту композицию перед зрителями и гостями.

«Про маму, такая, чтобы поплакать можно было, о чем-то подумать», — описала песню вдова Круга.

Даже через много лет после трагедии исполнительница не забывает покойного супруга. Ирина Круг признавалась, что каждый год плачет в день рождения шансонье.